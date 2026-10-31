sábado, octubre 31, 2026
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APRUEBAN QUE LA COCHINITA DE HECELCHAKÁN Y EL PAN DE POMUCH SEAN PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL ESTATAL

Con el respaldo unánime de los legisladores y sin votos en contra, el Congreso del Estado aprobó solicitar al Poder Ejecutivo que inicie y concluya el procedimiento para declarar como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado los conocimientos, las técnicas, las prácticas, los usos, las costumbres, las recetas y las tradiciones vinculados con la elaboración de la cochinita pibil de Hecelchakán y el pan tradicional de Pomuch.

El exhorto pide que a través de la Comisión del Patrimonio Cultural del Estado, y con fundamento en la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Campeche, se realicen las actuaciones necesarias para concretar el procedimiento correspondiente.

Los diputados José Antonio Jiménez Gutiérrez y Gaspar de Jesús Nah Miss, del grupo parlamentario de Morena, promovieron la propuesta y plantearon que ambas expresiones gastronómicas son parte de la identidad cultural de sus comunidades.

La iniciativa destaca que los saberes relacionados con la preparación de estos alimentos han sido conservados y transmitidos de generación en generación, por lo cual forman parte de la historia, las costumbres y el patrimonio cultural de Hecelchakán.

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