¡ATENCIÓN! AUMENTA A 70% PROBABILIDAD DE DESARROLLO CICLÓNICO EN EL GOLFO DE MÉXICO EN LOS PRÓXIMOS 7 DÍAS; GENERARÁ AGUACEROS EN CAMPECHE

A causa de un sistema de baja presión ubicado al sur, aumentó en un 70 por ciento la probabilidad de un desarrollo ciclónico en el Golfo de México, dio a conocer Meteorología Yucatán.

Este sistema, en interacción con la entrada de humedad y otros factores atmosféricos, generará lluvias fuertes a muy fuertes e intensas en Estados del sureste mexicano, incluyendo la región de Campeche, Yucatán, Tabasco y Veracruz.

Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, en coordinación con el Servicio Meteorológico Nacional, informó que el sistema de baja presión ubicado en el Sur del Golfo de México, frente a las costas de Veracruz y Tabasco, se mantiene como estacionario, razón por la cual persiste el potencial de lluvias en los Estados del centro, sur y sureste del país, así como en la Península de Yucatán.