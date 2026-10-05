PLAN DE RESCATE ECONÓMICO FUE AMPLIADO HASTA EL 20 DE DICIEMBRE: BIBY

ACÉRQUENSE AL CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL Y APROVECHEN LOS DESCUENTOS, INVITA A EMPRESARIOS Y A CIUDADANOS

La alcaldesa de Campeche, Biby Rabelo, informó que el plan de rescate económico municipal, que inicialmente concluía el 30 de septiembre, fue ampliado hasta el 20 de diciembre, por lo que invitó a la ciudadanía a aprovechar los descuentos disponibles.

“Recordarles que tenemos el plan de rescate económico; este terminaba el 30 de septiembre, pero lo ampliamos hasta el 20 de diciembre. Aprovechen estos descuentos”, declaró la edil.

Rabelo explicó que a través del Cabildo se aprobó cobrar en el servicio de basura entre una y cinco unidades de medida de actualización, cuando por ley correspondería cobrar cinco. “Recuerden que por ley lo que se debe cobrar son cinco UMAS, pero les bajamos para que podamos apoyar la economía familiar”, señaló.

En cuanto al predial habitacional, la alcaldesa informó que también hay descuentos, y detalló que quienes tuvieron una licencia en años anteriores ya no realizarán un trámite de licencia nueva, sino de renovación, manteniendo los mismos descuentos del decreto anterior.

Finalmente, la presidenta municipal invitó a la población a acudir al Centro de Atención Municipal. “Vayan para que ustedes puedan estar más tranquilos y nosotros apoyándoles en este plan de rescate económico. Gracias también a todo el Cabildo porque esta vez lo reforzamos un poquito más. Así que acérquense y les mando un saludo y un abrazo”, concluyó.