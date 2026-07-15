PRISCILA HEREDIA DESTRABA ACUERDO LABORAL QUE NO LOGRÓ CONCRETAR PABLO

Lo que no pudo concretarse durante la administración de Pablo Gutiérrez Lazarus finalmente fue resuelto por el actual gobierno municipal. Tras casi nueve meses de negociaciones, el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche firmó la Minuta 2026 con el Ayuntamiento de Carmen, encabezado por la alcaldesa Priscila Heredia Novelo.

El líder sindical, José del Carmen Urueta Moha, detalló que la firma de la minuta permitió un incremento salarial, bono de despensa, pago por perseverancia y lealtad, así como tiempo extra en áreas como Medio Ambiente y Regulación Comercial. Además, se destrabó el acceso a créditos para los trabajadores y se garantizó la continuidad en el descuento de las cuotas sindicales, cumpliendo con las obligaciones legales del Ayuntamiento.

Urueta Moha destacó que aunque con la administración de Pablo Gutiérrez hubo avances en las pláticas, nunca se concretó un acuerdo como el alcanzado ahora, lo que consideró un logro “muy redituable para los compañeros” y un paso para fortalecer los derechos laborales en el municipio.