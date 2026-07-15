miércoles, julio 15, 2026
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MUJER SUFRE LESIÓN LEVE TRAS IMPACTAR CON VEHÍCULO EN COLONIA MIRADOR

Una mujer resultó con una lesión en la pierna derecha luego de impactarse contra un vehículo en la calle Nance, en la colonia Mirador.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) para tomar conocimiento del hecho y escuchar la versión de los involucrados. Tras el incidente, ambas partes llegaron a un acuerdo para el pago de los daños, evitando que el caso fuera turnado a instancias legales.

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