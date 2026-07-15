FUERTES VIENTOS PROVOCAN CAÍDA DE ÁRBOL SOBRE LÍNEAS ELÉCTRICAS EN ESCÁRCEGA

Las intensas lluvias acompañadas de fuertes rachas de viento provocaron la caída de un árbol sobre las líneas de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Escárcega.

El incidente ocurrió sobre la calle 26, entre las calles 23 y 25, en la colonia Centro, donde el árbol quedó recargado sobre el tendido eléctrico, generando un riesgo considerable para los transeúntes y vehículos que circulaban por la zona.

Vecinos y autoridades locales hicieron un llamado a extremar precauciones mientras personal de la CFE y de Protección Civil acudían al lugar para retirar el árbol y garantizar la seguridad de los residentes y la normalización del suministro eléctrico.