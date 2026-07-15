¡FUEGO AMIGO EN MORENA! FILTRACIÓN DE AUDIOS FUE UNA TRAMPA DEL EXGOBERNADOR JAIME BONILLA: MARINA DEL PILAR ÁVILA

-Admite que tuvo entrevista con supuestas autoridades norteamericanas para hablar de la situación de su Visa

Al asegurar que no ha traicionado ni traicionaría a la patria y que nunca ha entregado ni entregaría información que comprometa la seguridad nacional, la soberanía de nuestro país o la integridad de nuestras instituciones, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, acusó al exgobernador Jaime Bonilla de tenderle una trampa, en relación con la llamada con supuestas autoridades de Estados Unidos y cuyo audio fue filtrado esta semana.

En conferencia de prensa, la mandataria explicó que Jaime Bonilla le ofreció reunirse con supuestos agentes norteamericanos para ver la situación de su Visa, y de que esa plática fueron difundidos algunos fragmentos.

“Me ofreció reunirme con personas de Estados Unidos para platicar sobre el tema de mi visa. Confié de buena fe en mi antecesor y tuve esa reunión, de la cual se han difundido ciertos fragmentos. Hoy queda claro para todos que fue una trampa”, expresó.

Aseguró que se intentó construir una narrativa engañosa y de descrédito ante la opinión pública.