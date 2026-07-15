RESURGE TEMA INDÍGENA CON FINES DE USO POLÍTICO PARA LOS COMICIOS DEL 2027, DENUNCIA LÍDER

-“Los millones de pesos asignados a esos pueblos siguen llegando a manos equivocadas”

Ciudad del Carmen.- Al quejarse de que los pueblos originarios siguen sin recibir el reconocimiento y respeto que han exigido desde hace años, el gobernador pluricultural indígena del Estado de Campeche en el Municipio de Carmen, Rufino Cruz Cruz, denunció que este tema ha sido retomado porque vienen las elecciones del 2027.

Además, acusó que los millones de pesos que han sido asignados a los pueblos indígenas siguen llegando a manos equivocadas, pues las condiciones de los integrantes de esos sectores poblacionales no mejoran.

Durante muchísimos años, aseveró, siempre ha habido la intención de ayudar al tema indígena, pero por desgracia no se ha concluido y no queremos que siga esto sucediendo, por eso luchamos y pugnamos para que no sigan siendo lastimados nuestros pueblos originarios y sean respetadas y reconocidas las lenguas maternas, su autonomía y derechos en el país.

Por último, Cruz Cruz advirtió: “Nuestra lucha seguirá siendo la creación de nuevas comunidades netamente indígenas o colonias netamente indígenas, sean tzotziles, chontales, zapotecos, mixtecos o mayas indígenas”.