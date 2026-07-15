LA ENFERMERÍA DEMANDA ENTORNO LABORAL MÁS SEGURO Y PROTECCIÓN A LA SALUD MENTAL: JORGE TUZ COLLÍ

-“Paradójicamente, quienes dedicamos nuestra vida a cuidar la salud de los demás, con frecuencia ponemos en riesgo la nuestra”

San Francisco de Campeche.- Jorge Gabriel Tuz Collí, galardonado con el Premio al Mérito a la Enfermería Campechana 2026 en la categoría Servicios y Administración, recibió la distinción en emotiva ceremonia en el Congreso del Estado, y aprovechó para advertir que la enfermería es una profesión de riesgo que demanda condiciones laborales más seguras y protección a la salud mental.

“Ser enfermero significa mucho más que ejercer una profesión, significa acompañar la vida en momentos más difíciles”, expresó el galardonado, y subrayó que el reconocimiento trasciende su persona y pertenece a miles de enfermeras y enfermeros que con profesionalismo, vocación y entrega sostienen día tras día el sistema de salud.

Tuz Collí, quien ha investigado el dolor musculoesquelético crónico en profesionales de enfermería, señaló que sus hallazgos muestran que un gran número de trabajadores desarrollan su labor con dolor debido a jornadas prolongadas, movilización de pacientes y sobrecarga laboral. “Paradójicamente, quienes dedicamos nuestra vida a cuidar la salud de los demás, con frecuencia ponemos en riesgo la nuestra”, afirmó.

El enfermero hizo un llamado a las autoridades para que la salud laboral del personal de enfermería sea considerada “una inversión estratégica para fortalecer nuestro sistema de salud”, y pidió entornos laborales más seguros, prevención de lesiones musculoesqueléticas y protección de la salud mental, porque un profesional sano brinda mejor cuidado.

El premio fue entregado junto a Karla Karime Escudero González (categoría Académica) y Erika Isabel Trujillo Moreno (Comunitaria), en el marco de la primera convocatoria del Premio “Al Mérito a la Enfermería Campechana” 2026.