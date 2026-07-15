AUDITORÍA INTERNA DETECTA FALLA EN MANEJO DE MEDICINAS EN LA FARMACIA DE LA CLÍNICA “PATRICIO TRUEBA” DEL ISSSTE

-También halló irregularidades en áreas de entrega de medicamentos de Yucatán y Quintana Roo

La auditoría realizada el año pasado por el Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), detectó serias irregularidades en 7 farmacias de las delegaciones de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, además del Hospital Regional de Mérida.

En Campeche, la revisión a la Clínica Hospital Dr. Patricio Trueba de Regil reveló que el área de farmacia permanecía sin responsable sanitario desde la jubilación del titular en septiembre de 2024, sin que el puesto hubiera sido ocupado, lo que representa una falla en los controles para el manejo de medicamentos.

En Mérida, los auditores encontraron medicamentos almacenados directamente sobre el piso, incumpliendo las normas de conservación, ante lo cual la encargada de la farmacia admitió que el espacio y el mobiliario son insuficientes, pues cuando se autorizan compras de hasta 3 meses por desabasto no existe capacidad para almacenarlas correctamente, pese a que las tarimas deben soportar hasta 6 cajas.

Además, en la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades y Quirófano también fueron detectadas áreas sin identificación ni horarios visibles para la atención a los derechohabientes.

La inspección también exhibió deficiencias en la Clínica Hospital Cancún, donde había insumos almacenados a nivel del suelo, filtraciones de agua y falta de controles sobre medicamentos psicotrópicos.

En la Clínica Hospital de Chetumal, el OIC encontró personal con capacitación anual deficiente, fallas en los registros de medicamentos controlados y equipos sin certificados vigentes para medir la temperatura de conservación.

Igualmente, en junio, trabajadores del Issste en Chetumal se manifestaron para denunciar la falta de aire acondicionado en áreas de hospitalización y cubículos, así como la omisión de sus solicitudes para mejorar la infraestructura y las condiciones laborales.

Fuente: La Silla Rota.