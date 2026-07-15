CUATRO AÑOS PERDIDOS

Nos equivocamos al darle poder a quien no estaba preparada para desempeñar el cargo, que ha demostrado incapacidad absoluta, y que ha priorizado sus obsesiones de venganza y sus rencores…

“Hay mucha preocupación en el equipo de la gobernanta ante la inminente presentación de su “cuarto informe”, pues no encuentran a la mano algún anuncio que pueda justificar el año perdido, y que logre hacer creer a este noble pueblo que están trabajando y que están dando resultados”, comentó el poeta Casimiro a sus amigos de tertulia.

–“No es un año perdido, son cuatro, le corrigió de inmediato el bolero don Memín y es un tiempo que jamás podremos recuperar para bien, pero que lamentablemente para mal, le va sumar más rezagos a nuestro ya ancestral subdesarrollo y al atraso que padecemos frente a otros estados del país y de nuestra región”.

–¿Ustedes creen –cuestionó inquisidora doña Chela—que la entrada en funcionamiento del trenecito Temu y la llegada de los camiones chinos del Ko’ox van a justificar la falta de resultados en rubros ten sensibles como la salud, la educación, la economía y sobre todo la seguridad? ¡Claro que no!, se respondió ella misma. No se puede esconder la verdad con fuegos artificiales y la verdad que todos hemos constatado es que estamos en una Administración fallida” rubricó.

–No hay argumentos que puedan justificar o defender el rotundo fracaso del Gobierno de la Tía gobernanta, coincidió el viejo don Julián. Ni siquiera la reinauguración de la maquiladora de la ciudad de las Ceibas, va lograr convencernos de que se han atraído inversiones y se han creado fuentes de empleo. Esa maquiladora ya existía desde hace años, pero quieren presentarla falsamente como nueva” argumentó.

–“Tengo amigos que trabajan en el área de Planeación de este Gobierno y lo que me han contado es que todo mundo está desesperado. Es como los niños que no hicieron la tarea durante el fin de semana y que el lunes por la mañana quieren resolverlo con garabatos y dibujitos. Lo mismo quiere hacer la mandataria, trata de presentar una realidad que no existe para esconder el fracaso que ha sido su Administración”.

–Es triste reconocer que no solo se ha equivocado la gobernanta, resumió el bolero don Memín. Tenemos que admitir que nos equivocamos todos, al darle el poder a una persona que no estaba preparada para desempeñar el cargo, que ha demostrado incapacidad absoluta, y que ha priorizado sus obsesiones de venganza, sus rencores, sus resentimientos y sus traumas, en lugar de ver por el bien de todo el pueblo”.

–Ya ni lamentarnos es bueno, resumió meditabunda doña Chela. Que esto nos sirva de enseñanza. Ya nos equivocamos una vez y seríamos unos verdaderos pen…itentes si volvernos a equivocarnos otra vez” finalizó.