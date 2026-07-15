EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR:  15 DE JULIO DE 2026

5 AÑOS SIN DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO.

Más tardó Layda Sansores en tomar protesta como gobernadora de Campeche, que la entonces alcaldesa de la Álvaro Obregón, Lía Limón García, en presentar siete denuncias ante la Contraloría y la Fiscalía General de la CDMX acusándola de actos de corrupción, ejercicio abusivo de funciones, desvío de recursos y de enriquecimiento ilícito. Sus irregularidades ascendían a casi 120 millones de pesos y Sansores aún no devuelve un centavo de ese dinero desaparecido.

Las denuncias presentadas por Lía Limón sostenían que en tres programas sociales, cuya finalidad era entregar dinero a la población más vulnerable en tiempos de la pandemia, Sansores realizó desfalcos por 70.8 mdp. También que en tres contratos de adquisiciones que otorgó —uno de ellos a favor de Walther David Patrón Bacab, socio y prestanombre del multimillonario sobrino incómodo que ahora quiere gobernar Campeche, Gerardo “Seso Loco” Sánchez Sansores— se detectaron afectaciones por 40 mdp. Por último, en un convenio con una asociación civil, para instalar puntos de wifi que nunca se realizaron, hubo un daño al erario por 8.2 mdp.

Siguen pasando los meses y Layda Sansores sigue sin aclarar el paradero de los casi 120 mdp que desapareció de la Álvaro Obregón. De nada servirán las más de 150 actas con observaciones de irregularidades entregadas a la fiscalía de la CDMX y la Contraloría, si el manto de impunidad que brinda Morena a políticos delincuentes no opera para devolverle al pueblo lo que estos le robaron.

SANSORES SUSPENDIÓ LAS QUIMIOTERAPIAS.

La semana pasada lamentamos la decisión del Gobierno de Todos los Corruptos Sansores de entregar el Hospital de Oncología al IMSS Bienestar. Las quejas de las familias con enfermos de cáncer han inundado las redes debido a que les han notificado ya que “no habrá quimioterapias este ciclo”, y quienes pueden pagarlas se topan con que “escasean los medicamentos”. Como si la salud pudiera esperar los “ciclos” de Morena y de esta transformación de cuarta.

Peor aún resulta para los afectados ver que Layda Sansores derrocha el dinero del erario en un millonario barquito pirata y en sus transmisiones del mundial de futbol en la Concha Acústica, mientras decreta días festivos y ocurrencias que en nada ayudan a sacar a Campeche del decrecimiento económico. ¿Dónde quedó ese compromiso de que no habría gobierno rico con pueblo pobre?

Para la insensata, insensible e inhumana gobernanta resultó más fácil entregar el Hospital de Oncología al IMSS Bienestar que buscar alternativas para mantenerlo funcionando y dando servicio a los campechanos, como hicieron sus antecesores. A Layda Sansores no le importó la salud pública, lo cual se refleja en los cada vez peores servicios médicos que brindan los hospitales públicos. Recuérdelo a la hora de votar.