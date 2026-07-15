¡OTRA VEZ SE DESCARRILÓ EL TREN INTEROCEÁNICO EN OAXACA! SEMAR REPORTA QUE NO HAY LESIONADOS

La noche del martes se registró un nuevo descarrilamiento del Tren Interoceánico en la misma zona donde ocurrió un incidente similar en diciembre pasado. La Secretaría de Marina informó que no hubo personas lesionadas ni afectaciones a la población.

En breve comunicado, detalló que el tren de carga sufrió el desprendimiento de vagones y ruedas en el kilómetro 230+800 de la Línea Z, entre las comunidades de Nizanda y Chivela, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca. Tras el incidente, se activaron los protocolos de seguridad y las unidades fueron retiradas de la vía para restablecer la circulación y evitar riesgos adicionales.