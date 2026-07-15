INTERCEPTAN INTEGRANTES DE LEY SABINA A VÍCTOR SARMIENTO POR EL CASO YAHARI, Y ÉL PROMETE: “VAMOS A ATENDERLO”

-Asegura no conocer a fondo el tema y evita responder a acusaciones de que se trata de una presa política

En el Congreso del Estado, integrantes de Ley Sabina de Campeche interceptaron al secretario de Gobierno, Víctor Sarmiento Maldonado, para denunciar que su compañera Yahari es presa política, pues está encarcelada pese a que por ley debería estar en prisión domiciliaria, y desde hace 2 meses no recibe atención médica ni tiene vitaminas. “Sabemos que es inocente”, recalcaron, ante lo cual el funcionario ofreció: “Vamos a atenderlo”.

Y continuó el reclamo: “¿Qué clase de Gobierno supuestamente humanista deja a una mujer con embarazo de alto riesgo sin atención médica, lo que contraviene la ley y tratados internacionales? ¿Cuándo podemos obtener respuesta de usted?”.

Frotándose por momentos la barriga con la mano derecha, Sarmiento Maldonado respondió: “Vamos a atenderlo, ahorita veo mi agenda. Hablen con mi secretario, el ingeniero Zubieta. Gracias”, y continuó su camino para salir del recinto legislativo.

Luego, en entrevista sobre qué opina de la denuncia de que la activista es una presa política, el funcionario señaló que no quiere hacer un juicio sumario, ni ser omiso, por lo cual le gustaría tener la versión de las autoridades que ven ese caso.