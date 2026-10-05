EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 5 DE OCTUBRE DE 2026

LAYDA, LIGADA A DELINCUENCIA ORGANIZADA.

Un reportaje publicado en el portal EMEEQUIS el pasado viernes señala que “pese a que son los nombres de Marina del Pilar, Andy López, Rocha Moya, Enrique Inzunza, los más sonados recientemente respecto a posibles colusiones con el crimen organizado, no son los únicos” y enlista nombres de los morenistas “que han sido señalados principalmente por autoridades o instancias de Estados Unidos, por presuntos nexos con el crimen organizado”. Aquí los nombres:

“Andrés Manuel López Obrador, Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cazares, Marina del Pilar Ávila, Américo Villarreal, Evelyn Salgado, Adán Augusto López Hernández, Margarita González Saravia, Alfredo Ramírez Bedoya, Layda Sansores, Manuel Delgado, Manuel Bartlett Díaz y Cuitláhuac García… la estructura del partido mantiene señalamientos a todos los niveles”.

Y aquí viene lo bueno: “Layda Sansores, gobernadora de Campeche, ha sido mencionada en reportes de inteligencia atribuidos a agencias estadounidenses, como la DEA, y en listas de funcionarios bajo escrutinio por supuestas omisiones o relaciones con redes de delincuencia organizada en el sureste del país”. ¡Toma tu Champoton Jaguara!

MORENA PERDERÍA EN 10 ESTADOS EN 2027

El editorialista Luis Alberto González advierte que “los tiempos de 2018 a la fecha han cambiado. A pesar de que no hay candidatos de los demás partidos políticos y que hace tiempo Morena decía que podía ganar en todos los estados, no las tiene todas consigo y pudiera perder muchas de las entidades en disputa”. Y adelanta la derrota del partido guinda en diez estados.

“Los focos rojos para Morena están en 10 estados que son: Zacatecas, Colima, Sonora, Campeche, Michoacán y Sinaloa, aunque se pueden agregar Nuevo León (MC), Chihuahua (PAN), Querétaro (PAN) y San Luis Potosí (PVEM). Incluso Ricardo Monreal, líder de MORENA en la cámara de Diputados, ve riesgo de que pierdan o no ganen en Aguascalientes, Querétaro, Nuevo León, Chihuahua, Campeche y Michoacán.”

En lo que respecta a Campeche, Luis Alberto González relata que Pablo Gutiérrez Lazarus era panista y que “está muy vinculado a Layda Sansores y por añadidura a Andrés Manuel López Obrador”. Por eso su candidatura no levanta, porque para los campechanos serán desastrosos seis años más de corrupto sansorismo, por lo que ya los expertos ven inminente su derrota.