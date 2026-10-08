EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 08 OCTUBRE DE 2026

ROBARÁ HASTA EL ÚLTIMO DÍA DE SU MANDATO.

Los Frentes Políticos, de Excélsior, comentan el martes de “los otros intereses” que han crecido exponencialmente en este Gobierno de Todos los Corruptos Sansores, que prometió no mentir, no robar y no traicionar, pero que lo encabeza una traidora que ha saqueado como nunca la entidad y miente cada martes desde su púlpito felino. Reproducimos.

“Layda Sansores, gobernadora de Campeche, prometió transformar la entidad y terminó ampliando el padrón de proveedores. Investigaciones periodísticas documentan que 48 empresas con RFC en la Ciudad de México aparecen en las agendas de trabajo estatales, mientras los constructores locales denuncian falta de obra y contratos. La coincidencia que levanta más dudas es WorgCorp, vinculada a su sobrino Gerardo Sánchez Sansores, pues comparte conexiones con un excolaborador de la gobernadora. En Campeche, para hacer negocios, no basta con estar registrados. Lo importante es la amistad.”

No es coincidencia que el innecesario teatro que quiere construir en el malecón lo esté construyendo una empresa registrada en la Ciudad de México, cuyos nexos con WorgCorp y el Seso Loco no tardarán en salir a la luz. Robará hasta el último día de su mandato, porque es descendiente de un ladrón, y aprendió a robar desde que nació. ¿Qué más se robará en los 342 días que le quedan?

SEMANA TRASCENDENTAL PARA NARCOPARTIDO.

La columna Trascendió, de Milenio, comenta el pasado lunes “que esta semana será clave para que el Tribunal Electoral determine el alcance político de la palabra ‘narcopartido’ y sus variantes rumbo al 2027, luego de que el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón propusiera revertir las medidas cautelares que dictó el INE contra Alejandro Moreno y el PRI, pues argumenta que no se trata de una imputación directa de un delito a una persona, sino una crítica severa a Morena.”

Al respecto, también la columna Confidencial, de El Financiero, comenta ese día que “en la representación del PRI ante el INE nos aseguran que ‘la frase de Alito’ —y de todo el priismo, el panismo y de muchos otros— ‘es casi seguro que será legal’. Y es que se dicen confiados de que el Tribunal Electoral federal ‘echará abajo la medida que dictó el INE de obligar a priístas a retirar publicaciones de ‘narcogobierno’, ‘narcopartido’, entre otras. Confían en que los magistrados coincidirán en que estos señalamientos no son un delito ni una falta, sino sólo ‘una expresión de tipo político’.”

¿Por qué molesta tanto a Morena que le digan que es un narcopartido si se dedica a proteger y encubrir a sus narcogobernadores, narcolegisladores y a todos sus narcoburócratas? Usando la “transitividad directa” de Claudia Sheinbaum puede explicarse claramente: si el gobierno encubre a sus burócratas acusados de narcos, y todos esos burócratas están afiliados a Morena, entonces gobierna Morena, que es un narcopartido. Tal cual.