Al recalcar que los alcaldes no pueden alegar falta de recursos ni deudas heredadas para no pagar aguinaldos, pues están en su segundo año de Gobierno, el secretario general del Sindicato de los Tres Poderes, José del Carmen Urueta Moha, afirmó que este fin de año no deben existir problemas para el pago de prestaciones a los sindicalizados.

Sobre el caso de Palizada, aseguró que dichos pagos están garantizados, y que ese Ayuntamiento arrastra adeudos por bonos de perseverancia y lealtad, más de 7 millones de pesos al seguro y pagos pendientes a financieras, lo cual fue reconocido por el alcalde interino Ambrosio Gutiérrez Pérez, con quien ya dialogó y mostró interés en trabajar de manera coordinada.