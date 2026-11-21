-“Hay quienes apoyan de manera abierta a otros partidos y sólo perjudican”

Durante su pasada visita a la entidad, el senador Mauricio Vila dejó diversos encargos a la militancia panista, entre ellos reforzar la unidad al interior del partido y limpiar las filas de personas que no abonen al proyecto, confirmó el diputado panista Jhosué Rodríguez Golib, y reconoció que por la situación que se ha estado viviendo en el PAN, hay que depurar el padrón haciendo a un lado a quienes no aportan nada.

Consideró necesario tomar en cuenta como militantes a aquellos que quieren estar en el partido, y a los que no pues hacerse a un lado para no perjudicar otra vez el proyecto.

Al ser cuestionado sobre quienes deberían ser expulsados del partido, como el exalcalde de Hecelchakán, Modesto Pech, comentó que ya se tomaron cartas en el asunto al ser tema interno, y confió en lo que la autoridad nacional del PAN resuelva para dar respuesta a quienes no ayudan al partido, sino perjudican al simpatizar y apoyar abiertamente a otros partidos.

Por último, Rodríguez Golib resaltó la importancia de solucionar ese problema y sumar a la causa albiazul.