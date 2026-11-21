La falta de oportunidades laborales, los bajos salarios y las exigencias de experiencia y edad, mantienen a numerosos ciudadanos de Ciudad del Carmen enfrentando dificultades para conseguir trabajo, en medio de una situación económica que, de acuerdo con los propios buscadores de empleo, se ha vuelto cada vez más complicada.

Alejandro del Jesús Cruz López, quien lleva aproximadamente 6 meses desempleado, reconoció que actualmente resulta difícil encontrar una oportunidad laboral, debido a que las empresas solicitan determinados perfiles y experiencia para cubrir sus vacantes.

Explicó que pese a contar con conocimientos y habilidades para desempeñarse en diferentes puestos, hasta el momento no ha logrado reincorporarse al mercado laboral.

Por su parte, Valeria Elizabeth Sandoval, quien lleva entre mes y medio y dos meses buscando trabajo, confirmó que los jóvenes enfrentan dificultades para conseguir empleo, principalmente por la experiencia que solicitan algunas empresas.

Comentó que durante su búsqueda ha encontrado situaciones en las que sólo le dicen que luego se comunicarán con ella, sin que las oportunidades lleguen a concretarse, y dijo que otro problema son los salarios, pues generalmente demasiado bajas y no alcanzan para cubrir gastos personales y familiares.

En tanto, Lorenzo Hernández Torre advirtió que la crisis económica que atraviesa Carmen ha reducido las posibilidades de encontrar empleos bien remunerados, especialmente para las personas que cuentan con mayor edad y experiencia laboral.

Quienes superan los 45 o 50 años enfrentan mayores obstáculos para ser contratados, pues algunas empresas establecen límites de edad que terminan dejando fuera a trabajadores con conocimientos y preparación, lamentó.

Los entrevistados coincidieron en que conseguir trabajo en la Isla representa actualmente un desafío, tanto para los jóvenes que buscan abrirse camino como para quienes cuentan con años de experiencia y necesitan reincorporarse a la actividad productiva.