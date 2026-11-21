Nuevos datos sobre el homicidio registrado durante la madrugada de este sábado 21 de noviembre en la localidad de Felipe Carrillo Puerto revelan que la víctima, un hombre de 29 años, recibió al menos 10 disparos de arma de fuego.

De acuerdo con la información actualizada, el cuerpo del joven fue localizado sobre la vía pública, donde también se encontraron varios casquillos percutidos, aparentemente de calibre nueve milímetros.

Los indicios balísticos fueron asegurados por personal de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) y trasladados al Laboratorio de Balística para su análisis, con el propósito de obtener información sobre el arma utilizada en el homicidio.