Saben que están perdidos y por eso difunden sondeos falsos. Por eso vale la pena repetir que la verdadera encuesta es la que se hará el día de las elecciones…

–“¡Cómo caló hondo en el oficialismo la difusión de una encuesta que le otorga 10 puntos de ventaja al Chino exalcalde por sobre el Carmelo-Chilango!, reflexionó don Memín en la reunión vespertina con sus amigos. Tanto les dolió, que en seguida salieron sus voceros, paleros y matraqueros a desmentir la información y a subir sus propios sondeos en donde el abanderado guinda lleva una preferencia del ¡75 por ciento de ventaja, algo nunca antes visto en ninguna elección!”.

–“Son muy torpes los estrategas de Pablito, afirmó con total seguridad el viejo Julián. No han podido hacer crecer la figura de su candidato, y en todas las encuestas que ellos mismos difunden se señala con claridad que la preferencia por el partido es más amplia que la intención del voto por el chilango. O sea, la marca pesa más que el producto, y eso confirma que no es malo sino un pésimo candidato”.

–“Me sorprendió leer los datos de la encuesta donde se concede una ventaja de 10 puntos al candidato naranja por sobre su contraparte guinda, apuntó el poeta Casimiro, pero más me asombró leer el “análisis” en que le conceden al chilango-carmelo una ventaja de 75 puntos, porque eso es absolutamente irreal. Ya no hay elecciones en que los dos primeros lugares se resuelvan con esa diferencia, y cuando mucho se habla de cinco a 10 puntos porcentuales, a menos que se les pase la mano en cuanto a la inyección de votos” argumentó.

–“Bueno, le observó don Memín, no te olvides que la elección de la Emperatriz Claudia tuvo una diferencia de 21.5 puntos respecto del segundo lugar que fue doña Xochitl, pero sin duda alguna que estamos hablando de otra cosa, que no se compara en nada con el poco respaldo que se le ha mostrado al abanderado de la Tía”.

–“En efecto, concedió el viejo Julián, esa es la clave. Que fueron situaciones diferentes. En el caso de doña Claudia tuvo mucho que ver la figura y el apoyo popular de que gozaba Cabecita de Algodón y los malos candidatos que presentaron los de la oposición, lo que no sucede en nuestro terruño, en donde la figura de la mandataria es ampliamente repudiada, el partido atraviesa por uno de sus peores etapas, el candidato oficialista es pésimo, y las figuras de oposición en esta ocasión sí tienen peso, así que la idea de que puedan hacer ganar a Pablo con más de dos dígitos de ventaja no solo está fuera dela realidad, sino que demostraría un asqueroso fraude electoral”.

–“Lo que yo entiendo, intervino doña Chela, quien había permanecido callada, escuchando las disertaciones de sus contertulios, es que la estrategia del régimen es “mentir, mentir y mentir, que algo quedará en la mente de la gente”, por eso es que presentan sus encuestas en donde su gallo está muy por arriba de sus adversarios, y por eso les arde el asterisco cuando se publican sondeos en donde las cifras se revierten, y quien está en lo más alto es el candidato opositor. Por eso vale la pena repetir que la verdadera encuesta es la que se hará el día de las elecciones”.

–“También cuentan las encuestas ciudadanas en que la gente opina libremente y anticipa su voto. He visto algunas en donde la ventaja del Chino Naranja es amplia por sobre su adversario guinda, por quien se inclinan bots, troles y cuentas falsas. O sea, la gente de carne y hueso está a favor del cambio, y eso 4es lo que le quita el sueño a los estrategas oficialistas, y por eso quieren sacar de la jugada a su principal adversario. Saben que están perdidos y por eso recurren al juego sucio” anticipó el poeta Casimiro.