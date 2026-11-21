Celebró el Consejo Local del INE Campeche su tercera sesión de carácter extraordinaria, donde aprobó la integración de los Consejos Distritales del estado de Campeche. Posteriormente la Consejera Presidenta, Elizabeth Tapia Quiñones, tomó protesta de Ley a Héctor Mariano Sarmiento Berzunza, (presunto familiar del Secretario de Gobierno del Estado de Campeche Víctor Manuel Sarmiento Maldonano) y Juana Contreras Hernández, quienes presidirán los Consejos Distritales 01 y 02 respectivamente.

Pero la pregunta que se hacen los ciudadanos no es si levantaron la mano. Es ¿con qué criterios los eligieron? ¿Quiénes son? ¿Cómo garantizan que no van a favorecer a ningún partido?

Porque los Consejos Distritales son los que van a contar los votos, los que van a resolver las quejas en los distritos, los que van a calificar la elección en Campeche y en Carmen. No es un cargo de adorno. Es el cargo que decide si la elección es limpia o no.

ASÍ QUEDARON INTEGRADOS:

DISTRITO 01:

– Fórmula 1: Taymi Eugenia Cobos Pérez, Propietaria, Yandheri Salazar Uc, Suplente.

– Fórmula 2: Exayana Iveeth Olivera Dzib, Propietaria, Angelina del Socorro Chi Cahuich, Suplente.

– Fórmula 3: Karen Berenice Ayala Te, Propietaria, Guadalupe Juárez Piña, Suplente.

– Fórmula 4: Susana Friné Moguel Marín, Propietaria, María Consuelo Pech Chuc, Suplente.

– Fórmula 5: Andrés Candelario Arroyo López, Propietario, Luis Miguel López Cuevas, Suplente.

– Fórmula 6: José Gabriel Pech Contreras, Propietario, Juan Daniel Uribe Ancona, Suplente.

DISTRITO 02:

– Fórmula 1: Gloria Irazema Miss Solís, Propietaria, Mónica Rangel Landín, Suplente.

– Fórmula 2: Hayde Cesta Zamudio, Propietaria, Cristal Shashenka Ceh Chan, Suplente.

– Fórmula 3: Lucía Florentina Rodríguez Ehuán, Propietaria, María del Carmen Pérez Zurita, Suplente.

– Fórmula 4:Tomás Gómez Enríquez, Propietario, Benigno Benjamín Torruco Rendón, Suplente y vinculado a pablo Gutiérrez Lazarus.

– Fórmula 5: Axel Josué Pérez Sánchez, Propietario, Humberto Antonio Barrera Mendoza, Suplene. Vinculado al gobierno estatal, trabaja en Salud.

– *Fórmula 6:* Eduardo Salguero Hernández, Propietario, Rigoberto Que Rosado, Suplente.

Ahí están los nombres. Públicos. Oficiales. Pero, ¿dónde están sus currículums? ¿Dónde están sus exámenes? ¿Dónde están sus declaraciones de no militancia? ¿Dónde está la evaluación que justifica por qué ellos y no otros ciudadanos que también se inscribieron?

Esa es la crítica al INE México: aprueba a mano alzada, pero no explica a la ciudadanía cómo seleccionó. Y cuando el INE Campeche no explica, la sospecha crece. Y la sospecha en materia electoral es veneno.

LO QUE LA LEY DICE QUE EL INE ESTÁ OBLIGADO A CUMPLIR:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos – Art. 41 – Principios rectores del INE:

La función electoral debe regirse por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Si la integración de los Consejos Distritales no se hace con máxima publicidad, se viola este artículo.

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) – Art. 68, 71 y 76 – Integración de Consejos Distritales:

Los Consejos Distritales se integran por 6 consejeros electorales propietarios con sus suplentes, designados por el Consejo Local, con base en convocatoria pública. Deben ser ciudadanos que no hayan sido dirigentes de partido, ni candidatos, ni servidores públicos de alto nivel en los últimos años. La ley exige idoneidad, no solo amistad.

LGIPE – Art. 30 y 32 – Obligación de transparencia en designación:

El INE debe publicar convocatoria, criterios de evaluación, calificaciones, entrevistas y motivos de designación. Aprobar en sesión extraordinaria sin difundir esos expedientes deja al ciudadano sin posibilidad de verificar.

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública – Art. 70 – Obligación de publicar:

El INE Campeche está obligado a publicar actas, acuerdos, versiones estenográficas y expedientes de los consejeros designados. Si no lo hace, el ciudadano tiene derecho a solicitarlo vía Plataforma Nacional de Transparencia.

Ley General de Responsabilidades Administrativas – Art. 7 – Principios de imparcialidad y rendición de cuentas:

Los consejeros electorales, una vez que toman protesta, deben actuar con imparcialidad total. No pueden favorecer a Morena, ni al PRI, ni al PAN, ni a MC, ni a ningún partido. Si alguno tiene vínculo político, debe excusarse.

Ley General en Materia de Delitos Electorales – Art. 7 – Delitos de funcionarios electorales:

El consejero que altere resultados, que oculte información, que favorezca a un partido, incurre en delito electoral. La protesta de ley que rindieron Sarmiento Berzunza y Contreras Hernández no es un protocolo, es un compromiso penal.

La crítica, entonces, no es contra las personas nombradas. Es contra el método.

Si el INE quiere que los campechanos confiemos en la elección del 2027, debe publicar TODO: convocatoria, lista de aspirantes, calificaciones, entrevistas, motivos por los que eligió a estos 12 propietarios y 12 suplentes y no a otros.

Porque en Campeche ya hemos visto demasiadas elecciones donde la mano alzada aprueba todo y después nadie se hace responsable como ocurrió en 2021 y la actual Vocal Ejecutiva participó en dicha elección.

El INE no es dueño de la elección. El INE es árbitro. Y el árbitro que no explica sus decisiones, pierde credibilidad antes de que empiece el partido.

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