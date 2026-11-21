-Para el Verde sería por 178 mil 822 de pesos

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó proponer 209 multas por 31.2 millones de pesos contra Morena y el Partido Verde, por afiliaciones sin consentimiento y uso no autorizado de datos personales.

A Morena le aplicarían 207 multas por 31.1 millones de pesos, mientras el Verde serían 2 por 178 mil 822 pesos, aunque las sanciones aún deberán ser aprobadas por el Consejo General del INE.

En varios expedientes, los partidos no lograron acreditar que los ciudadanos autorizaron su afiliación.

Fuente: La Jornada.