Un total de 811 aspirantes presentaron este sábado el examen de conocimientos aplicado por el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), como parte del proceso de selección de quienes integrarán los Consejos Distritales y Municipales para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2026-2027.

La evaluación se realizó de manera presencial en ocho sedes distribuidas en distintos municipios de la entidad, con el propósito de facilitar la participación de los ciudadanos interesados en formar parte de los órganos electorales responsables de organizar y vigilar las actividades del próximo proceso electoral.

La autoridad electoral informó que los resultados de esta etapa podrán consultarse a partir del próximo 25 de noviembre a través del sitio oficial del IEEC, donde también se darán a conocer los detalles relacionados con la continuidad del procedimiento de selección.

Los aspirantes que cumplan con los requisitos y superen las etapas correspondientes podrán ser designados para integrar los consejos distritales y municipales, cuya toma de protesta se prevé para las próximas semanas.