DESDE ESTE JUEVES, CALOR EN LA MAÑANA Y TORMENTAS INTENSAS EN LA TARDE POR LA ONDA TROPICAL 27

La onda tropical número 27 llegará este jueves a la Península de Yucatán y se espera que genere fuertes tormentas en gran parte de la región.

De acuerdo con los pronósticos, pese al ambiente muy caluroso y parcialmente soleado que predominará en la mañana, las lluvias se intensificarán hacia la tarde con actividad eléctrica, encharcamientos y posibles afectaciones en carretera.



Durante las primeras horas vespertinas se prevén chubascos moderados a fuertes dispersos en el sur y centro de Quintana Roo. Por la tarde y noche, las tormentas muy fuertes se concentrarán en el oriente, centro y occidente de Yucatán, así como en Campeche.



En cuanto a temperaturas, los valores máximos oscilarán entre 32 y 40 °C en Yucatán y Campeche, y de 31 a 36 °C en Quintana Roo. Para el amanecer del viernes se esperan mínimas de 21 a 27 °C en la región. Los vientos provendrán del noreste y nor-noreste, con intensidades de 15 a 50 km/h y rachas mayores en zonas de tormenta.



Se prevé que los efectos de esta onda tropical continúen principalmente en horarios vespertinos también el viernes y sábado, por lo que se recomienda tomar precauciones y planear las actividades con anticipación.