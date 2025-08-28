“LO QUE PASÓ AYER ES MUESTRA DE LO QUE ES EL PRIAN”, DICE SHEINBAUM SOBRE LA PELEA ENTRE NOROÑA Y ALITO; SE NIEGA A HABLAR DEL DESAFUERO

Ciudad de México .- Al hablar durante su conferencia matutina sobre la pelea en el Senado entre Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que “son el PRIAN, no se nos olvide”, y en alusión al senador priísta preguntó: “¿No les parece autoritaria su actitud de ayer?”, aunque evitó opinar sobre la solicitud para desaforarlo.



Y acusó al PRI: “Ellos dicen que somos autoritarios, cuando lo que promovemos son libertades y democracia. ¿No les parece más autoritario lo que vimos ayer del PRI?. Siguen siendo lo mismo, el PRI de siempre. Resolver a golpes lo que debería debatirse en el espacio parlamentario”.



La mandataria dijo que le recordó los años 70’s en la UNAM, cuando los porros golpeaban a estudiantes solo por cruzarse en su camino. “Muy autoritario”, repitió varias veces para describir lo que vio en el video.



Respecto a la solicitud de desafuero de Alito Moreno, Sheinbaum Pardo afirmó: “No me voy a meter al tema del desafuero, lo importante es que se muestran quiénes son y mucha hipocresía”.