ENREDES: EXHIBEN A NOROÑA EN EVENTO DEL 2011 INSULTANDO Y DANDO EMPUJÓN, DE LO QUE HOY SE QUEJA

SALE CORRIDO RESALTANDO QUE LE DIERON UNA LECCIÓN

En sus redes sociales, Manuel López San Martín publicó un video donde aparece el senador Gerardo Fernández Noroña en un foro sobre seguridad social, y escribió: “No es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿verdad Noroña? Así insultaba, agredía y empujaba… ahora le juega a la víctima. Que lo compre quien no lo conozca. Acá el Noroña de 2011”.



En tanto, también ya circula en el ciberespacio un corrido alusivo al enfrentamiento entre el morenista y el priísta Alito Moreno, quien, dice parte de la letra, le dio una lección a Fernández Noroña.