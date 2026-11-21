Aunque las estadísticas nacionales no reflejan un incremento marcado, los contagios de influenza y Covid-19 continúan en Ciudad del Carmen, ante lo cual Rafael Javier Ponce Jiménez, presidente de la Asociación Mexicana de Médicos Familiares, advirtió que durante la temporada invernal aumentan los casos y pidió extremar precauciones en lugar de minimizar síntomas, especialmente en niños y abuelitos.

El especialista señaló que una persona puede volver a contagiarse de influenza o Covid-19 por otras cepas o variantes, incluso después de haber enfermado, por lo que insistió en la importancia de vacunarse.

También recomendó acudir a una nueva valoración médica si los síntomas superan los 7 días, principalmente en menores de 5 años y adultos mayores de 65 años.