No es solamente Layda Sansores quien le ha fallado al pueblo, sino en general, todos los gobernantes, alcaldes, diputados, senadores, regidores, etcétera, emanados de la 4T.

En Dzitbalché, un grupo de productores maiceros encaró al precandidato de Morena a la gubernatura, Pablo Gutiérrez Lazarus, para reclamarle la falta de apoyo del Gobierno del Estado a la demanda del pago de seguro catastrófico por la pérdida de más de 30 mil hectáreas de maíz del Camino Real y los Chenes.

El abanderado morenista no pudo ofrecer una respuesta convincente, por lo que los labriegos soltaron la ∂m£n∂z∂: si no nos apoyan va crecer la inconformidad contra el Gobierno, habrá más deserciones a otros partidos y se van a perder miles de votos, porque el Gobierno no les ha cumplido.

Palabras sencillas de un hombre del campo que representa a otros cientos de labriegos afectados, pero que contienen una gran verdad: la inconformidad contra el Gobierno va en aumento.

En sus recorridos por diversas zonas de la entidad, el precandidato Morenista ha podido palpar la gran inconformidad popular que hay contra el Gobierno. Y más directamente, contra las gobernadora Sansores, que usó al pueblo para llegar al poder, y quien una vez encumbrada, se olvidó de ellos y se dedicó a privilegiar a los foráneos.

PABLO GUTIÉRREZ ESTÁ COSECHANDO HOY, TODA LA DISCORDIA QUE SEMBRÓ LA GOBERNADORA LAYDA ELENA.

Es claro que Pablo tiene gran parte de la culpa, porque no es solamente Layda Sansores quien le ha fallado al pueblo, sino en general, todos los gobernantes, alcaldes, diputados, senadores, regidores, etcétera, emanados de la 4T.

La escenografía multicolor con que se ha disfrazado a Ciudad del Carmen para apantallar a los ingenuos no tiene validez en todas las comunidades del Estado. Vaya, ni siquiera en todas las comunidades del Municipio carmelita. Podrá estar muy bien maquillada la isla, pero el resto de sus poblaciones enfrentan abandono, el desempleo es de los más altos del país, y la inseguridad todos los días cobra otra víçtım∂.

Es decir, los resultados que Gutiérrez Lazarus dejó en su Municipio son deficitarios. Los únicos que le aplauden son sus seguidores, los militantes de Morena, y quienes cobran por echarle porras, pero el resto de la población está inconforme.

Y así está el resto del Estado.

Pablo no puede ofrecer continuidad, porque estaría confesando que nos va llevar al abismo. Tampoco puede presumir obras de la gobernadora Sansores, porque éstas, literalmente brillan por su ausencia.

Lo que puede cosechar sin embargo, es todo ese rencor que sembró Layda Elena en sus cinco años como gobernanta. Lo que va escuchar son reclamos por sus corruptelas, su tráfico de influencias, su nepotismo y su deficiente Gobierno. Y si él ofrece que va gobernar como ella, entonces para qué votamos por él.

Por eso se insiste en que la señora Sansores debe dejar la gubernatura. El repudio que su nombre y su presencia ocasionan, son la principal causa de la pérdida de votos para Morena y van a propiciar una derrota aplastante.

AL TIEMPO

Dzitbalché.- En su visita del pasado miércoles a Dzitbalché, el coordinador estatal de la Defensa de la Transformación, Pablo Gutiérrez Lazarus, fue recibido con reclamos por parte de productores, quienes se quejaron de la falta de respaldo con el Seguro Catastrófico, pues ya perdieron la primera siembra.

Hoy muchos (morenistas y simpatizantes) se van a otros partidos por culpa de quienes nos representan, pues no le tienen cariño ni amor a su pueblo, advirtió el representante productor que pidió el micrófono para externar el sentir del sector.

Le dijo a Pablo Gutiérrez que ojalá los respalde, de lo contrario, crecerá la inconformidad y habrá más deserciones hacia otros institutos políticos en busca de apoyo.