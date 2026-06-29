EL BARQUITO

Ese barquito de porquería es el reflejo exacto de lo que ha sido el Gobierno de la Tía: dinero mal invertido, fracaso asegurado y cero coordinación con el sector empresarial…

–”¡De verdad que este nefasto, ineficaz y corrupto Gobierno sigue haciendo las cosas con las patas, donde sea que ponen la mano todo lo embarran con estiércol y no dejan de ser la burla estatal y nacional!” exclamó más encabritada que de costumbre doña Chela.

-“Y ahora qué mosca la picó? La interrogó asustado don Memin, temeroso de que por sus corajes le pudiera dar una embolia o un infarto en el miocardio.

–“Pues nada, que me estoy quitando del malecón pues tuve que ir a ver con mis propios ojos esa monstruosa bazofia que acaban de instalar y que asemeja un barco pirata. Se gastaron más de 10 millones de pesos en su edificación y resulta que nos entregaron una verdadera porquería ” lamentó.

–“Ciertamente, intervino el poeta Casimiro, que no estamos ante la octava maravilla del mundo, pero de algo servirá ese armatoste, no será el gran gancho para atraer turistas, pero sin duda alguna que va ser como un segundo parador fotográfico en el malecón No es lo mejor que se necesita, pero es un buen intento” opinó.

–“Qué intento ni que ocho cuartos, estalló don Julián. Ese barquito de porquería es el reflejo exacto de lo que ha sido el Gobierno de la Tía: dinero mal invertido, fracaso asegurado y cero coordinación con el sector empresarial que seguramente habría presentado mejores alternativas para verdaderamente atraer turistas”.

–“La neta del planeta, observó don Memin, yo que estoy en contacto con decenas de personas que vienen al parque principal a lustrarse los zapatos, no he escuchado ninguna opinión de respaldo a ese proyecto, puras burlas y especulaciones sobre el costo del barquito. Todos coinciden en que los Wichos hubieran hecho un carro alegórico más barato y con mejor presentación que esa cosa”.

–“Al rato nos va salir la Tía con que es el único barco pirata en el mundo que está instalado en un malecón, que es una gran chingonada y que gracias a su construcción van a llegar millones de turistas. Que además no costó 10 millones de pesos como nosotros decimos si no que fue un regalo de uno de los descendientes de los verdaderos piratas que saquearon nuestra ciudad hace siglos. En fin, No se cansan de hacer el ridículo una y otra y otra vez” despotrico doña Chela.