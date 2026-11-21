-Mientras hay hospitales sin medicinas y regresaron el sarampión y el gusano, derrocha recursos en el teatro de 762 millones de pesos y en el barco de casi 10 millones

Morena y su nuevo “régimen de cuarta” tienen manos de estómago, pues todo echan a perder, aseveró el legislador de Movimiento Ciudadano (MC), Pedro Hernández Macdonald, al destacar que México era un país libre de sarampión pero ahora esta enfermedad ha reapareció.

Atribuyó el rebrote de dicho padecimiento a la falta de interés en temas de salud, con lo cual quienes más riesgo corren son los grupos vulnerables como niños y adultos mayores.

El legislador puso otro ejemplo: el gusano barrenador, pues era otra de las enfermedades que no se presentaban en el país desde hace 20 años, pero llegó (Andrés Manuel) López Obrador a decir que de Centroamérica se importara ganado sin restricciones sanitarias, y ahora no se puede exportar.

Hernández Macdonald lamentó que las malas decisiones del actual régimen sólo lastimen a sectores primordiales como ganadería, a los niños, “y de los medicamentos oncológicos ni hablamos, mientras en Campeche vemos el gran dispendio de recursos en obras que el pueblo no necesita, como el teatro de 762 millones de pesos en proceso en el Foro “Ah Kim Pech”, cuando hay carencias en hospitales”.

Mencionó también el barco de casi 10 millones que sólo sirve para tomarse fotos, en lugar de emplear ese dinero para vacunación, y al “misho” (en alusión a la escultura del jaguar) de la Plaza (de la República) que la gobernadora Layda Sansores dijo primero había sido gratis, un regalo, pero en una comparecencia el secretario de Finanzas dijo a los diputados que costó 1 millón 600 mil pesos, entonces ahí vemos las prioridades de este Gobierno, tanto Federal como Estatal.

Por último, invitó al Gobierno morenista a preguntarle al pueblo qué necesita, pues ahora hasta especialistas en cardiología, psiquiatría y neurología están renunciando en el sector salud por falta de medicamentos, lo que afecta los bolsillos de los ciudadanos al tener que acudir a consultorios particulares.