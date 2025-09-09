MARTES DE TORMENTAS: ALERTAN POR LLUVIAS Y ACTIVIDAD ELÉCTRICA EN LA PENÍNSULA

Una vaguada inducida por el frente frío número 2, ubicado en el centro del Golfo de México, aunada a los efectos de la “Vaguada Maya”, provocará que la probabilidad de tormentas continúe en gran parte de la península, especialmente en el norte de Quintana Roo y en el interior de Yucatán y Campeche.

Los pronósticos indican que, en el transcurso de la tarde y primeras horas de la noche, se esperan tormentas fuertes en un 60 % de los estados de Yucatán (norte, centro y sur) y Campeche (noreste, centro y suroeste). En Quintana Roo se prevén lluvias en un 40 % a 50 % del territorio, principalmente en el norte y zonas del occidente. Las precipitaciones podrían acompañarse de actividad eléctrica y no se descarta la presencia de encharcamientos.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 32 y 40 °C en Yucatán y Campeche, y entre 32 y 38 °C en Quintana Roo. Para el amanecer del miércoles, las mínimas estarán entre 23 y 27 °C en la región. Los vientos serán del sureste y noreste, de 15 a 40 km/h, con posibles rachas mayores en zonas costeras y en sitios con tormenta.