ENREDES: DENUNCIAN QUE TAXISTA DISPUSO DEL DINERO DE LA TARJETA DE NÓMINA QUE OLVIDÓ UN PASAJERO

Ciudad del Carmen.- Una nueva queja ciudadana pone en la mira al gremio taxista de la Isla, ya que a través de un video señala que el conductor del taxi con número económico 2630 encontró la tarjeta de nómina de un usuario y en lugar de devolverla, presuntamente utilizó el dinero que no le pertenecía.



Los afectados señalan que este “taxi-ratón” actuó con abuso y mala fe, dejando en claro que no solo hay quejas por mal servicio, sino también por presuntos actos de rapiña dentro del sector.



La ciudadanía pide colaboración para dar con el paradero de este chofer y evitar que más personas resulten víctimas de situaciones similares.

Si lo ve, solicita, repórtelo al 938 170 6374.