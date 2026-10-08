FUERZAS ARMADAS APLICAN EL PLAN DN-III-E EN CAMPECHE, YUCATÁN Y QUINTANA ROO POR EFECTOS DE ISAIAS Y DEPRESIÓN TROPICAL 9

Las comandancias de la X Región Militar, 32/a., 33/a. y 34/a. Zonas Militares, ubicadas en Valladolid, Yuc., Campeche, Camp. y Chetumal, Q. Roo., respectivamente, informaron que por la formación de la depresión tropical número 9 y los efectos del huracán Isaias, integrantes del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional aplican el Plan DN-III-E, fase preventiva, en los Estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, en coordinación con autoridades estatales y municipales.

Para brindar apoyo a los habitantes de áreas que son susceptibles de afectaciones, fue desplegada una fuerza integrada por 2,841 efectivos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

El personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional se mantiene en estrecha coordinación y comunicación con las autoridades de los tres órdenes de Gobiernos y han realizado las acciones siguientes:

-Se establecieron 4 centros de coordinadores de Plan DN-III-E (2 en Yucatán, 1 en Campeche y 1 en Quintana Roo).

-Juntas de coordinación e intercambio de información.

-Perifoneo.

– Recorridos en vehículos y a pie en las zonas de riesgo para la evacuación de personas.

-Despeje de vías de comunicación.

-Activación de albergues y refugios temporales.

El Agrupamiento de Ingenieros para Casos de Desastres del 7/o. Batallón de Ingenieros de Combate, está en alerta con personal, vehículos y materiales necesarios para aplicar el Plan DN-III-E de manera oportuna. Se cuenta con una cocina comunitaria con 20 elementos y material de cocina, 1 máquina tortilladora y vehículos, con capacidad para proporcionar alimentación hasta para mil personas por día.

De igual forma, se exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, atender las recomendaciones emitidas y reportar cualquier situación de emergencia a las autoridades.