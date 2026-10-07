PERSECUCIÓN POLÍTICA DE LAYDA CONTRA ELISEO COLAPSARÁ A MORENA CON LA PÉRDIDA DE LA GUBERNATURA EN EL 2027: LUIS HERNÁNDEZ

– Es de las peores calificadas a nivel nacional, ha perseguido con el Poder Judicial a adversarios políticos, nos llenó de inseguridad, alentó la salida de Pemex y no transparenta el presupuesto.

Ciudad del Carmen.- El exdiputado local Luis García Hernández consideró que los señalamientos de la gobernadora Layda Sansores San Román contra Eliseo Fernández Montúfar podrían tener un efecto contrario al buscado y terminar fortaleciéndolo políticamente rumbo al proceso electoral de 2027.

Acusó al Gobierno de Layda Sansores de utilizar la “persecución política” contra sus adversarios y señaló que insistir en una posible inhabilitación de Eliseo Fernández podría colocarlo como víctima ante la opinión pública.

Asimismo, aseguró que existe preocupación en Layda Sansores y dentro de Morena por el crecimiento político del exalcalde de Campeche.

Resaltó que la mandataria estatal es una de las peor calificadas a nivel nacional, ha perseguido con el Poder Judicial a sus adversarios políticos, ha hecho de Campeche un lugar lleno de inseguridad, alentó que Pemex se fuera a Tabasco, dejando en indefensión a los campechanos, no ha transparentado el presupuesto que maneja su Gobierno, no hay empleos debido a la emigración de compañías y el estado vive un problema económico. Todo eso lo cargará su candidato, Pablo Gutiérrez.

Para García Hernández, en estos momentos hay un empate técnico entre Eliseo Fernández y Pablo Gutiérrez, “y por eso Layda, en su idea errónea de la soberbia, al tratar de inhabilitar al emecista, lo está haciendo crecer y propicia el colapso de su régimen con la pérdida de las elecciones de 2027”.

El exlegislador también afirmó que la gobernadora está fuera de control, pues paga con recursos públicos el Martes del Jaguar para abordar asuntos relacionados con adversarios políticos, y consideró que las autoridades electorales deberían revisar esta situación.