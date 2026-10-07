miércoles, octubre 7, 2026
Lo último:
Internacionales

ISAIAS PODRÍA CONVERTIRSE ESTE JUEVES EN EL PRIMER HURACÁN MÁS TARDÍO DE LA TEMPORADA ATLÁNTICA EN 121 AÑOS

A través de sus redes sociales, el ingeniero civil Diego Restrepo, con maestrías en gestión de riesgos de inundaciones y medio ambiente urbano, sostenibilidad y cambio climático, dijo que es muy probable que mañana jueves la tormenta tropical “Isaias” se convierta en huracán, con lo cual igualaría una marca de hace 121 años: la del primer huracán más tardío de una temporada atlántica.

Restrepo escribió: “Es muy probable que mañana, 8 de octubre, la tormenta tropical ‘Isaias’ se convierta en huracán e iguale una marca de 121 años: la del primer huracán más tardío de una temporada atlántica, establecida el 8 de octubre de 1905”.

Agregó que el fenómeno de El Niño está inhibiendo con mucha fuerza la formación de huracanes en el Atlántico.

También te puede gustar

Explota prototipo de cohete Starship de SpaceX al aterrizar en Texas

ABOGADO DEL CHAPO ARREMETE CONTRA SHEINBAUM 

Lomito acude a estación de policía a reportarse como “desaparecido”

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *