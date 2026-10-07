ISAIAS PODRÍA CONVERTIRSE ESTE JUEVES EN EL PRIMER HURACÁN MÁS TARDÍO DE LA TEMPORADA ATLÁNTICA EN 121 AÑOS

A través de sus redes sociales, el ingeniero civil Diego Restrepo, con maestrías en gestión de riesgos de inundaciones y medio ambiente urbano, sostenibilidad y cambio climático, dijo que es muy probable que mañana jueves la tormenta tropical “Isaias” se convierta en huracán, con lo cual igualaría una marca de hace 121 años: la del primer huracán más tardío de una temporada atlántica.

Restrepo escribió: “Es muy probable que mañana, 8 de octubre, la tormenta tropical ‘Isaias’ se convierta en huracán e iguale una marca de 121 años: la del primer huracán más tardío de una temporada atlántica, establecida el 8 de octubre de 1905”.

Agregó que el fenómeno de El Niño está inhibiendo con mucha fuerza la formación de huracanes en el Atlántico.