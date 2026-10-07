EVACUACIÓN PREVENTIVA DE 23 PERSONAS EN ISLA ARENA, POR ISAÍAS
Calkiní.- Por los efectos que provoca el avance de la tormenta tropical “Isaías”, se realizó la evacuación preventiva de 23 personas de la comunidad de Isla Arena, quienes fueron trasladadas en un microbús del Ayuntamiento a las instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 126.
En el operativo participaron Seguridad Pública, la Secretaría de Marina (Semar), Cruz Roja Mexicana, autoridades de la Alcaldía y Protección Civil Estatal y Municipal.
Además, las autoridades mantienen acompañamiento a los pescadores de la zona, quienes realizan maniobras para resguardar sus embarcaciones.