miércoles, octubre 7, 2026
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EN LA UNACAR TAMPOCO HABRÁ CLASES NI ACTIVIDADES LABORALES PRESENCIALES MAÑANA JUEVES, POR “ISAÍAS”

Ciudad del Carmen.- Ante las adversas condiciones meteorológicas previstas por los efectos de la tormenta tropical “Isaías” en el Golfo de México, la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar) anunció que mañana jueves 8 de octubre de 2026 quedan suspendidas las actividades académicas y laborales presenciales.

Pidió a los responsables de las dependencias universitarias informar al personal administrativo que habrá tareas y procesos institucionales esenciales, atención de requerimientos de auditorías y demás asuntos que no admitan postergación, en la modalidad home office.

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