9 MUNICIPIOS PARALIZARÁN ACTIVIDADES POR ISAÍAS EN YUCATÁN; SUSPENDEN CLASES Y LABORES NO ESENCIALES

El Gobierno de Yucatán determinó suspender mañana, jueves 8 de octubre, las actividades educativas y económicas no esenciales en nueve municipios costeros, debido al avance de la tormenta tropical “Isaías”, que podría convertirse en huracán de categoría 1 en las próximas horas.

Mediante un video, el gobernador Joaquín “Huacho” Díaz Mena confirmó la medida, que aplica para Celestún, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Hunucmá, Ixil, Progreso, Sinanché, Telchac Puerto y Yobaín.

En sesión extraordinaria del Comité de Emergencia del Consejo Estatal de Protección Civil, las autoridades señalaron que mantienen vigilancia permanente sobre el sistema, que se desplaza por el Golfo de México.

Aunque el punto más cercano proyectado se alejó de la Península de Yucatán, continúan los efectos indirectos, principalmente en la costa y el noroeste del estado.

Como parte de las medidas preventivas, se programó el cierre del puerto de Celestún a las 12:00 horas y del de Progreso a las 18:00 horas de este miércoles, además de la habilitación de más de siete refugios temporales y el reforzamiento de la coordinación con los municipios prioritarios.

Se resaltó que las autoridades estatales, federales, militares y municipales permanecen coordinadas para responder ante posibles cambios en la trayectoria o intensidad de “Isaías”. A las 7:00 horas habrá una nueva sesión del Comité de Emergencia.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada mediante comunicados oficiales, seguir las indicaciones de Protección Civil y evitar actividades náuticas y recreativas en el mar mientras persistan las condiciones adversas.