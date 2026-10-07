miércoles, octubre 7, 2026
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URGEN AYUDA Y AMBULANCIAS! ACCIDENTE EN LA FRONTERA-CARMEN DEJA VARIOS HERIDOS, ENTRE ELLOS UN MENOR

Una familia, al parecer de Nuevo Progreso, que viajaba en automóvil hacia Tabasco sufrió un accidente en la carretera Frontera-Carmen, a la altura de San Pedro, antes de subir el puente, con saldo de varias personas heridas, entre ellas un menor de edad.

En videos que circulan en redes sociales se observa cómo automovilistas detuvieron su marcha para auxiliar a los accidentados y pedir apoyo para solicitar el envío de ambulancias.

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