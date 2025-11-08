HALLAN CUERPO SIN VIDA EN LA CARMEN-PUERTO REAL; HERMETISMO DE LAS AUTORIDADES

A la altura del kilómetro 28 de la carretera federal 180, tramo Carmen–Puerto Real, un joven de aproximadamente 19 años de edad e identificado como Javier M., apodado “Tilín” fue hallado hoy sin vida.

Autoridades policiales acordonaron el área para permitir la labor de los peritos, mientras personal forense realizó las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al anfiteatro de la ciudad, para la necropsia de ley que determine la causa del fallecimiento.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en que fue encontrada la víctima, ni si presentaba signos visibles de violencia. La autoridad ministerial integrará la carpeta de investigación y confirmará la causa de deceso.