¿Y EL CAMPECHE SEGURO?; CUIDADO POR 4 GUARURAS, ALCUDIA VISITA SABANCUY: LEANDRO DZIB

Por medio de una publicación en sus redes sociales, el periodista Leandro E. Dzib Reyes dio a conocer que circula una foto del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Juan Pedro Alcudia Vázquez, comiendo en un restaurante de Sabancuy y al fondo aparecen sus 4 guardaespaldas “para evitar alguna sorpresa”, y pregunta: “¿Y el Campeche seguro?”.

El texto dice: “Guaruras ‘cuidan’ a don Pedro. La región de Sabancuy es una zona ‘caliente’ donde operan grupos delictivos, donde se ha desatado en el corredor que conecta con la carretera federal Escárcega-Tabasco. El exconsejero jurídico de la gobernadora, el poblano Juan Pedro Alcudia Vázquez, se hace ‘acompañar’ de 4 guardaespaldas para evitar alguna sorpresa en sus giras al interior del Estado. Y el Campeche seguro?”.