VENTAS DE REGRESO A CLASES SE “DISTRIBUYERON” ENTRE TIENDAS DE AUTOSERVICIO, PLATAFORMAS DIGITALES Y OTROS LOCALES: CANACO

Ciudad del Carmen.- Carlos Alberto Arjona Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Carmen, reveló que aunque hubo movimiento económico por el regreso a clases, las ventas no se concentraron únicamente en los negocios del ramo, sino se “distribuyeron” entre grandes cadenas de autoservicio, plataformas digitales y establecimientos que no pertenecen al giro, pero habilitaron secciones de papelería en sus locales.



Esto continuó, impactó directamente en el sector papelerías y en los comercios tradicionales, pero vemos que la competencia es mucho más amplia y varias familias optaron por comprar “en línea” o en tiendas de autoservicio, donde encuentran precios más bajos, por lo tanto, las ventas no se perdieron por completo, sino se diversificaron entre distintos esquemas.



Ante este panorama, Arjona Gutiérrez recomendó a los comerciantes locales modernizar sus esquemas de venta, incorporando herramientas digitales, entregas a domicilio y estrategias de mercadotecnia, para competir y estar a la altura de las grandes empresas.



“La enseñanza que nos deja esta temporada es que necesitamos diversificarnos, aprovechar el mercado online y todas las opciones disponibles, para atraer a compradores y mantener los niveles de venta que antes se lograban”, concluyó.