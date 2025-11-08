TÓMELO CON CALMA: CIERRE DE GOBIERNO EN EU GOLPEA SECTOR AÉREO.

Por Fernando A. Mora Guillén

Cierre de Gobierno en EU golpea sector aéreo.

Impulsan el uso de la Inteligencia Artificial.

Ingresa Sebastián Ponce a la ANHG.

Este viernes en apego a las disposiciones de la Administración Federal de Aviación, líneas comerciales y de carga, han comenzado a suspender 1,800 vuelos en el espacio aéreo estadounidense, derivado del cierre de gobierno.

La orden es reducir los vuelos en un 40 por ciento, en los aeropuertos más concurridos incluyendo Nueva York, Los Ángeles, Atlanta, y Chicago; esta medida también impactará aeródromos, y aeropuertos privados, que operan vuelos ejecutivos.

Estos ajustes buscan liberar la presión para los controladores aéreos, que han trabajado sin cobrar durante el cierre de gobierno, que ya abarca más de 30 días.

Tómenlo con atención.- Esta semana se presentó el Centro Público de Formación de Inteligencia Artificial. Un proyecto que busca fortalecer el potencial digital, y el desarrollo tecnológico.

Este centro forma parte de la estrategia federal México, País de Innovación, que plantea la creación de una generación de jóvenes, con habilidades para el manejo de las nuevas tecnologías, y la Inteligencia Artificial. Hablar de estas herramientas, es plantear una transformación al incorporar infraestructura de desarrollo.

Tómelo con interés.- Esta semana ingreso a la Academia Nacional de Historia y Geografía, el abogado Sebastián Ponce Henrich, al presentar la tesis “El Derecho y el Ritual: Fundamentos Históricos”.

Con el ingreso de Ponce Henrich, la Academia continúa su crecimiento incorporando perfiles multidisciplinarios, que fortalecen el estudio e investigación cumpliendo con los principios, que la vieron nacer hace un siglo.

Twitter: @Fernando MoraG

Facebook: Fernando Antonio Mora

*Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana.

*Socio Fundador del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo.

*Presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez por la Libertad de Expresión.