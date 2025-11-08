EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR 08 DE NOVIEMBRE DE 2025

SHEINBAUM NO CUMPLIÓ COMPROMISO.

El legislador mocista, Pedro Hernández Macdonald, denunció como un “agravio imperdonable” el incumplimiento del compromiso de la presidente Claudia Sheinbaum, que el 22 de junio de 2025 prometió en Ciudad del Carmen que el Hospital Materno Infantil, ahora llamado Gineco Pediatra No. 15 del IMSS, estaría operando al 100 por ciento desde el 30 de octubre pasado.

“Es costumbre de este gobierno faltar a su palabra, hoy sigue cerrado, mas no por falta de recursos, ya que para regalar mas de 3 mil millones de dólares a Cuba en gasolina y petróleo si hay. Es falta de voluntad, de gestión eficiente, de respeto a la ley y sobre todo de empatía hacia lo que dicen defender: primero los pobres… faltan equipos, médicos especialistas y las condiciones mínimas para operar con dignidad… Queremos un hospital funcional digno para atender a nuestras mujeres y niños carmelitas. Ya es tiempo de saldar esta deuda.”

Hernández Macdonald culpó del incumplimiento a Zoé Robledo, pero “la culpa no es del indio, sino del que lo hace compadre”. Hasta hoy, como dijo, ese hospital “es un monumento a la ineficiencia, negligencia, corrupción y la burla institucional”. ¿Qué dirá al respecto Layda Sansores? ¿Seguirá muda por este incumplimiento?

KO’OK: OBRA INCONCLUSA CON MAL SERVICIO.

La columna Templo Mayor, de Reforma, dedica unas líneas al nuevo servicio de transporte público Ko’ox, el cual, al igual que los gobiernos de la cuarta transformación, ha resultado un caos para los usuarios, que tienen que hacer larguísimas colas bajo el sol y la lluvia para poder trasladarse a sus sitios de trabajo y escuelas.

“Muy al estilo de la gobernadora Layda Sansores, en Campeche echaron a andar la cuarta transformación del transporte público y fue un caos. La mandataria estrenó el servicio Ko’ox y sólo logró que las quejas se multiplicaran, pues las unidades no pasan, las paradas son insuficientes y falta infraestructura. El paradero de la avenida Gobernadores, por ejemplo, no tiene ni techo. Y en Campeche o cae el sol a plomo o llueve a cántaros, por lo que el miércoles hubo chapuzón para los usuarios. Así les gusta inaugurar las obras inconclusas para que sufran los ciudadanos.”

Inició la temporada de frentes fríos, vendrán lluvias y cambios de clima, los cuales suelen ocasionar enfermedades respiratorias. Adultos mayores y niños requerirán mayores cuidados y resguardarse un poco, pero ¿Cómo lo harán si los paraderos no tienen techos? Subir mojados a unidades con aire acondicionado afectará la salud de los usuarios. Pero si los hospitales públicos aún padecen desabasto de medicamentos, ¿quién ayudará a los enfermos? ¿Sansores pagará las medicinas?