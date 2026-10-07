CIERRAN PUERTOS A LA NAVEGACIÓN POR EFECTOS DE LA TORMENTA TROPICAL ISAIAS: SEMAR

Ante los efectos de la tormenta tropical Isaias, la Secretaría de Marina (Semar) informó el cierre de diversos puertos de Campeche a la navegación de embarcaciones mayores y menores, como medida preventiva.

Para embarcaciones mayores, permanecen cerrados los puertos de Campeche y Seybaplaya, mientras que para embarcaciones menores la restricción aplica en Isla del Carmen, Cayo Arcas, Yuum Kaab Naab, Champotón, Campeche y Seybaplaya.

La dependencia federal precisó que también se encuentran cerrados a la navegación menor los puertos de Isla Aguada, Palizada, Nuevo Campechito, Sabancuy y Atasta, correspondientes a las jurisdicciones de Isla del Carmen.

La Semar exhortó a la población a atender las recomendaciones de las autoridades y evitar riesgos durante las actividades marítimas, turísticas y ribereñas.