domingo, octubre 4, 2026
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DENUNCIAN A HOMBRE POR ABANDONAR GATOS; POLICÍA INTERVIENE Y SE LLEVA A LOS ANIMALES

Una mujer, quien se identificó como directora de una asociación protectora de animales, denunció en video a un hombre por presuntamente abandonar varios gatos y exigió la intervención de la policía.

Durante la confrontación, la mujer aseguró que la Fiscalía le indicó que el hombre debía ser puesto a disposición por el presunto abandono de animales. “Demándame”, respondió el señalado, mientras ella insistía en que presentaría la denuncia y que el caso debía investigarse.

La mujer también señaló que el hombre tendría un familiar policía y pidió que esto no provocara impunidad. Finalmente, los agentes que acudieron al sitio determinaron llevarse a los animales y solicitaron a la denunciante acompañarlos para presentar la denuncia correspondiente.

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