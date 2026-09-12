CIRCULA EN REDES: EL DINERO PÚBLICO NO SE ROBA PARA REPARTIRLO, POR LO QUE DEBE HABER SANCIÓN AL ALCALDE QUE JUSTIFICÓ ESA CORRUPCIÓN: PORTELA RODRÍGUEZ

El presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Campeche, Francisco Portela Rodríguez, criticó la tolerancia dentro de su partido hacia expresiones que justifican actos de corrupción, luego de que un alcalde emanado del PAN declaró: “Si lo robé, fue para dárselo a ustedes”, y afirmó que la congruencia no puede ser opcional si Acción Nacional aspira a recuperar la confianza ciudadana.

A través de un mensaje en Facebook, rechazó categóricamente la idea de que el dinero público pueda ser desviado para repartirlo entre la población.

“El dinero público no se roba para repartirlo. Se administra con legalidad, transparencia y rendición de cuentas, por lo cual este compañero está completamente extraviado, y creo se debe iniciar un proceso interno de sanción, para que la gente vea que sí estamos haciendo un cambio”, afirmó.

Exigió al dirigente nacional panista Jorge Romero, dar la cara por este tipo de representantes que tiene el blanquiazul, para aclarar y, sobre todo, limpiar el nombre de Acción Nacional.

El dirigente panista señaló que, si su partido quiere señalar los abusos, excesos y corrupción de otros gobiernos, tiene la obligación de ser todavía más exigente con quienes gobiernan bajo sus propias siglas. “No podemos pedirle confianza a México mientras toleramos expresiones como ésta dentro de casa”, subrayó.

Portela Rodríguez hizo un llamado a la congruencia interna, y advirtió que la ciudadanía no debe ser engañada con discursos que buscan justificar lo injustificable. “No se trata de proteger colores. Se trata de defender la legalidad. Y si el PAN quiere volver a ser una alternativa real de Gobierno, tiene que empezar por poner orden en su propia casa”, concluyó.