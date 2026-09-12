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¡AL SÓTANO! CON LA APROBACIÓN DE SÓLO EL 39.3% DE LOS CAMPECHANOS, LAYDA SE UBICA EN EL LUGAR 30 DE 32: ENCUESTAS MÉXICO

Mientras el Estado de Campeche se ve agobiado por la debacle económica y los reclamos por la falta de medicinas y la inseguridad, en el Ranking Nacional de Gobernadores de Encuestas México correspondiente a este mes de septiembre, la gobernadora Layda Sansores San Román aparece en el lugar 30 de 32, con 39.3 por ciento de aprobación ciudadana.

Sólo es “superada” por los mandatarios de Zacatecas y Sinaloa, David Monreal Ávila y Graciela Domínguez Nava, con 32.1 y 31.7. Los 3 son emanados de Morena.

En el otro extremo aparece el priísta Manolo Jiménez Salinas, quien conserva el primer lugar con el 64.5% de los ciudadanos aprobando su gestión como gobernador.

Así, encuestas México muestra un escenario de contrastes, pues la media de las 32 entidades se ubicó en 50.6%, con 17 mandatarios por encima y 15 por debajo de ese promedio.

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