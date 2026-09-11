EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026

EDUCACIÓN EN LA LONA, Y LAYDA DECRETA ¡PUENTE!

Los recién publicados resultados de la prueba PISA arrojan los peores retrocesos en matemáticas y lectura en 22 años. Siete de cada diez alumnos no alcanzaron el nivel mínimo en matemáticas y la mitad tampoco lo consiguió en lectura, pero eso parece no importarle a Layda Sansores, pues en su aburridísimo Martes de Jaguar de esta semana decretó un irresponsable puentazo para la próxima semana.

La economía de Campeche agoniza con un decrecimiento constante desde hace 5 años que inició el Gobierno de Todos los Corruptos Sansores, el desempleo formal padece su peor contracción laboral con la pérdida de más de 10 mil empleos en el último año, y ahora el sector educativo acusa el rotundo fracaso de los gobiernos de Morena con los peores resultados en la prueba PISA.

Y mientras todos los malos resultados se siguen acumulando, Layda Sansores decreta un megapuente por el día de la Independencia para ausentarse de la entidad una semana, sin importarle que su populista decisión afecta la economía local y abona a la debacle educativa. Si tantas ganas tiene de irse, ¿por qué no renuncia y se larga? Este 15 de septiembre los campechanos festejarán que ya sólo le resta un año a su nefasto y rapaz gobierno. ¡Ánimo!

CON MORENA SE DESPLOMÓ LA EDUCACIÓN.

La columna Templo Mayor, de Reforma, ironiza sobre la respuesta de Claudia Sheinbaum, que minimiza los pésimos resultados obtenidos en la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), pese a que corroboran el fracaso educativo en México. Sintetizamos.

“Los malos resultados de México en la prueba PISA de la OCDE no son —sólo— por causa de este gobierno. Pero los ocho años de desmantelamiento del sistema educativo por parte de la 4T cuentan. Si se revisan los resultados de PISA antes de 2018, los datos muestran que la educación andaba mal evaluada, pero con la llegada de los gobiernos morenistas se desplomó. Ya dijo la presidenta que vamos muy bien… y que la prueba PISA es la que está mal. ¿Será que el álgebra cambia de país en país?”

Y es que, si algo no se le da a los gobernantes de Morena, son las matemáticas. Entre López Obrador y Sheinbaum han duplicado la deuda de México que dejaron los gobiernos priístas y panistas. Aquí Layda Sansores quiere endeudar al estado con mil millones de pesos para construir un innecesario teatro de 500 millones. Mejor que no construya nada, que no nos endeude y que se largue. Su sexenio ha sido desastroso.